 
Главная Новости Криминал и происшествия ДТП в центре Харькова: внедорожник приземлился на крышу (ФОТО)
20.09.2017  16:25   

ДТП в центре Харькова: внедорожник приземлился на крышу (ФОТО)

Автомобили Toyota Land Сruiser и Ford Transit столкнулись сегодня, 20 сентября, в Харькове.


only_kharkov
По данным пресс-службы патрульной полиции, авария произошла в 11:20 на площади Павловской.
 
По предварительной информации, водитель Toyota не пропустил Ford, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение.
 
Пострадавших нет.
 
 
 
 
ФОТО: СОЦСЕТИ
Тэги:  авария, дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.09 Криминал и происшествия Под Харьковом автомобиль задавил трехлетнюю девочку 19.09 Криминал и происшествия Харьковские правоохранители ищут родственников мужчины, который попал в ДТП (ФОТО) 17.09 Криминал и происшествия Под Харьковом в ДТП погиб мужчина
 
 

Видео

22 сентября в Харькове состоится IX Международный экономический форум
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 