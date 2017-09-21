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21.09.2017  08:51   

В Харькове столкнулись машины. Есть пострадавшие

20 сентября полицейские получили сообщение, что в переулке Пластическом произошло ДТП с пострадавшими.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в патрульной полиции.

Участники происшествия автомобиль "ВАЗ" и автомобиль "Рено".

В результате столкновения пострадала пассажирка автомобиля ВАЗ, которую медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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