В Харькове столкнулись машины. Есть пострадавшие

20 сентября полицейские получили сообщение, что в переулке Пластическом произошло ДТП с пострадавшими.
Об этом сообщили в патрульной полиции.
Участники происшествия автомобиль "ВАЗ" и автомобиль "Рено".
В результате столкновения пострадала пассажирка автомобиля ВАЗ, которую медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Гороскоп обещает достаточно спокойный, но интересный день. Ситуации, которые обычно могли вызвать острый конфликт, сегодня могут быть легко решены с помощью удачной шутки или взаимовыгодного компромисса.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
В 1982 году Генеральная Ассамблея провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.
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