21.09.2017 10:21

Полицейские Харьковщины отобрали оружие у коллекционера (ФОТО)

В квартире ранее судимого 42-летнего мужчины полицейские изъяли два предмета, похожих на пистолеты типа револьвер, вещество, внешне похожее на порох, общим весом 1,2 кг, предметы, похожие на корпус ручной гранаты «РДГ-33» и холодное оружие.



police.kharkov

В Волчанский отдел полиции поступило заявление от неизвестного мужчины о том, что его знакомый по месту жительства незаконно хранит огнестрельное оружие.

Как прокомментировал начальник Волчанского отдела полиции Игорь Зиненко, ранее судимый 42-летний местный житель, у которого были обнаружены и изъяты запрещенные предметы, с 1985 года коллекционирует предметы Второй Мировой войны. Изъятое направлено на исследование.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Мера пресечения в отношении мужчины не избиралась.