В Харькове задержали убийцу с Привокзальной площади (ВИДЕО)
После совершенного преступления злоумышленник в течение почти недели скрывался в одном из хостелов Харькова.
police.kharkov
Информация о происшествии поступила в Холодногорский отдел полиции 14 сентября в 19:30.
В Харьковскую городскую клиническую больницу были доставлены в тяжелом состоянии 37-летняя женщина и 33-летний мужчина с ножевыми ранениями поясницы. Медикам спасти женщину не удалось.
Как рассказал начальник Холодногорского отдела полиции Дмитрий Плотников, в результате оперативных мероприятий менее чем за неделю работникам полиции удалось выйти на след 41-летнего злоумышленника и задержать его. Человек, который совершил преступление, является жителем другой области и в тот вечер находился в нетрезвом состоянии. Во время внезапно возникшего конфликта напал на женщину и мужчину с ножом. После совершенного скрылся.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 115 ч. 2 п.13 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15, ст. 115 ч. 2 п.1 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы, он признал свою вину.
Гороскоп обещает достаточно спокойный, но интересный день. Ситуации, которые обычно могли вызвать острый конфликт, сегодня могут быть легко решены с помощью удачной шутки или взаимовыгодного компромисса.