21.09.2017 10:47

В Харькове задержали убийцу с Привокзальной площади (ВИДЕО)

После совершенного преступления злоумышленник в течение почти недели скрывался в одном из хостелов Харькова.



police.kharkov

Информация о происшествии поступила в Холодногорский отдел полиции 14 сентября в 19:30.

В Харьковскую городскую клиническую больницу были доставлены в тяжелом состоянии 37-летняя женщина и 33-летний мужчина с ножевыми ранениями поясницы. Медикам спасти женщину не удалось.

Как рассказал начальник Холодногорского отдела полиции Дмитрий Плотников, в результате оперативных мероприятий менее чем за неделю работникам полиции удалось выйти на след 41-летнего злоумышленника и задержать его. Человек, который совершил преступление, является жителем другой области и в тот вечер находился в нетрезвом состоянии. Во время внезапно возникшего конфликта напал на женщину и мужчину с ножом. После совершенного скрылся.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 115 ч. 2 п.13 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15, ст. 115 ч. 2 п.1 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы, он признал свою вину.