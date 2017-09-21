21.09.2017 11:56

Под Харьковом пенсионер сжег себе сарай (ФОТО)

20 сентября в 17:30 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Старая Водолага Нововодолажского района на улице Ребрика, 26.



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Когда к месту происшествия прибыли спасатели - горела деревянная хозяйственная постройка на площади 18 кв.м. В ней были сложены дрова, которые также горели. К тому же вокруг здания горела скошенная сухая трава на площади 400 кв.м.

«Спасатели немедленно приняли меры по ликвидации огня и уже в 17:55 локализовали его распространения. Жилой дом, который стоял на расстоянии 3-х метров от горящего сарая, удалось спасти. В 21:30 пожар был ликвидирован», - информируют в пресс-службе ГСЧС.

Как стало известно в ходе предварительной проверки, 85-летний хозяин дома сжигал скошенную сухую траву, огонь от которой перекинулся на сарай.

Во время попыток потушить пламя мужчина получил ожоги. Медики «скорой» немедленно госпитализировали его в Харьковский ожоговый центр.

ФОТО:ГСЧС