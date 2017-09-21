 
Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом пенсионер сжег себе сарай (ФОТО)
21.09.2017  11:56   

Под Харьковом пенсионер сжег себе сарай (ФОТО)

20 сентября в 17:30 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в селе Старая Водолага Нововодолажского района на улице Ребрика, 26.


kharkiv.dsns.gov.ua
Когда к месту происшествия прибыли спасатели - горела деревянная хозяйственная постройка на площади 18 кв.м. В ней были сложены дрова, которые также горели. К тому же вокруг здания горела скошенная сухая трава на площади 400 кв.м.
 
«Спасатели немедленно приняли меры по ликвидации огня и уже в 17:55 локализовали его распространения. Жилой дом, который стоял на расстоянии 3-х метров от горящего сарая, удалось спасти. В 21:30 пожар был ликвидирован», - информируют в пресс-службе ГСЧС.
 
Как стало известно в ходе предварительной проверки, 85-летний  хозяин дома сжигал скошенную сухую траву, огонь от которой перекинулся на сарай.
 
Во время попыток потушить пламя мужчина получил ожоги. Медики «скорой» немедленно госпитализировали его в Харьковский ожоговый центр.
 
 
ФОТО:ГСЧС
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, сарай, трава, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.09 Криминал и происшествия В Харькове вспыхнул склад с сырьем для изготовления полиэтилена (ФОТО) 18.09 Общество Спасатели Харьковщины ликвидировали более 3 тысяч пожаров в природных экосистемах 15.09 Криминал и происшествия Пожар в Харькове: спасатели эвакуировали 9 человек
 
 

Видео

Пикет под горсоветом. Почему Самопомощь не захотела присутствовать на сеccии?
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 