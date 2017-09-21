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21.09.2017  12:19   

На рынке «ХТЗ» задержали дерзкого автовора

Пока 59-летний мужчина менял колесо автомобиля, злоумышленник вытащил из открытого салона барсетку.


khersonci
Свидетелем преступления стал прохожий мужчина, который задержал вора. Сумма нанесенного ущерба составила 500 гривен.
 
Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 36-летний харьковчанин. 
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  барсетка, вор, автомобиль, харьков
 
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