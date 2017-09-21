На рынке «ХТЗ» задержали дерзкого автовора

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 21 сентября Гороскоп обещает достаточно спокойный, но интересный день. Ситуации, которые обычно могли вызвать острый конфликт, сегодня могут быть легко решены с помощью удачной шутки или взаимовыгодного компромисса.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 21 сентября В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.