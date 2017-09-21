Харьковчанин устроил дома наркоплантацию (ФОТО)

Работники Новобаварского отдела полиции изъяли у ранее судимого 57-летнего харьковчанина 127 кустов конопли и уже готовый каннабис.
Гороскоп обещает достаточно спокойный, но интересный день. Ситуации, которые обычно могли вызвать острый конфликт, сегодня могут быть легко решены с помощью удачной шутки или взаимовыгодного компромисса.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
В 1982 году Генеральная Ассамблея провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.
влажн.:
давл.:
ветер: