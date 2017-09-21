21.09.2017 13:36

Харьковчанин устроил дома наркоплантацию (ФОТО)

Работники Новобаварского отдела полиции изъяли у ранее судимого 57-летнего харьковчанина 127 кустов конопли и уже готовый каннабис.



police.kharkov

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в ходе проведенных мероприятий было установлено, что 57-летний мужчина высадил семена конопли на территории своего домовладения и ухаживал за ними. Кроме того, собирал выращенную коноплю, сушил, измельчал и хранил для собственного употребления. Работниками полиции было изъято более 500 граммов сухой конопли.

Следователем Новобаварского отдела полиции Харькова открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине вручено уведомление о подозрении в совершении преступления.