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21.09.2017  13:36   

Харьковчанин устроил дома наркоплантацию (ФОТО)

Работники Новобаварского отдела полиции изъяли у ранее судимого 57-летнего харьковчанина 127 кустов конопли и уже готовый каннабис.


police.kharkov
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в ходе проведенных мероприятий было установлено, что 57-летний мужчина высадил семена конопли на территории своего домовладения и ухаживал за ними. Кроме того, собирал выращенную коноплю, сушил, измельчал и хранил для собственного употребления. Работниками полиции было изъято более 500 граммов сухой конопли.
 
Следователем Новобаварского отдела полиции Харькова открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
 
Мужчине вручено уведомление о подозрении в совершении преступления.
 
 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  конопля, наркотик, харьков
 
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