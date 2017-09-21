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21.09.2017  14:22   

Пожар в Балаклее: сгорели хозпостройки

20 сентября в 18:35 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в комплексе частных хозяйственных сооружений, расположенных напротив двухэтажного жилого дома по улице Петрусенко, 22.


kharkiv.dsns.gov.ua
На место вызова прибыли 2 автоцистерны 42-й Государственной пожарно-спасательной части. 
 
По информации пресс-службы ГСЧС, сообщение о пожаре поступило поздно, потому что на тот момент уже пылал весь комплекс деревянных сооружений на площади 200 кв.м. 
 
«Разведкой было установлено отсутствие людей внутри сараев. Подав 4 пожарных ствола на тушение огня, в 19:33 спасатели локализовали пожар, а в 23:16 полностью ликвидировали», - добавляют в пресс-службе ведомства.
 
В тушении принимали участие 10 спасателей и 2 единицы техники. Причину возникновения пожара устанавливают эксперты.
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, хозпостройка, харьков
 
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