Пожар в Балаклее: сгорели хозпостройки

20 сентября в 18:35 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в комплексе частных хозяйственных сооружений, расположенных напротив двухэтажного жилого дома по улице Петрусенко, 22.
Гороскоп обещает достаточно спокойный, но интересный день. Ситуации, которые обычно могли вызвать острый конфликт, сегодня могут быть легко решены с помощью удачной шутки или взаимовыгодного компромисса.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
В 1982 году Генеральная Ассамблея провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.
влажн.:
давл.:
ветер: