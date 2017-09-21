21.09.2017 15:17

Житель Харьковщины хранил дома арсенал боеприпасов (ФОТО)

Обнаружили опасные предметы работники следственного отдела совместно с участковыми офицерами и сотрудниками криминальной полиции.



police.kharkov

Во время проведения санкционированного обыска в доме 41-летнего жителя Богодухова были обнаружены 2 тротиловые шашки, более 20 патронов различного калибра, две дымовые шашки, запалы, 4 сигнальные мины, 7 магазинов к АК-47, гильзы, корпус «РПГ-26-И».

«Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Цель хранения и место приобретения устанавливается. Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины», - информируют в пресс-службе ГУНП.