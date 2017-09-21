 
Главная Новости Криминал и происшествия Житель Харьковщины хранил дома арсенал боеприпасов (ФОТО)
21.09.2017  15:17   

Житель Харьковщины хранил дома арсенал боеприпасов (ФОТО)

Обнаружили опасные предметы работники следственного отдела совместно с участковыми офицерами и сотрудниками криминальной полиции.


police.kharkov
Во время проведения санкционированного обыска в доме 41-летнего жителя Богодухова были обнаружены 2 тротиловые шашки, более 20 патронов различного калибра, две дымовые шашки, запалы, 4 сигнальные мины, 7 магазинов к АК-47, гильзы, корпус «РПГ-26-И».
 
«Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Цель хранения и место приобретения устанавливается. Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины», - информируют в пресс-службе ГУНП.
 
 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  боеприпасы, арсенал, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.09 Власть Прокуратура взялась за мужчин, вывозивших боеприпасы из зоны АТО 14.09 Криминал и происшествия В Харькове мужчина хранил арсенал оружия и боеприпасов 16.06 Криминал и происшествия На Харьковщине мужчина хранил ящик с патронами
 
 

Видео

Пикет под горсоветом. Почему Самопомощь не захотела присутствовать на сеccии?
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 