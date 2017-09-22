На ХТЗ столкнулись автомобили

ДТП без пострадавших произошло на перекрестке улиц Библика и проспекта Индустриального.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
21 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улицы Библика и проспекта Индустриального с участием автомобилей "Ниссан" и "Ваз 2101".
По предварительной информации, автомобиль "Ниссан" ехал по улице Библика в сторону улицы Архитектора Алешина.
В свою очередь Ваз двигался по проспекту Индустриальному в сторону проспекта Мира. На перекрестке Библика и проспекта Индустриального Ниссан не предоставил дорогу Ваз, который ехал по главной дороге, в результате чего совершил ДТП.
В рeзультатах ДТП пострадавших нет.
На водителя Ниссана пока составлен протокол по статье 124 ПДД Украины (Нарушение правил дооожнього движения, которые привели к ДТП).
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