Ночное ДТП на Салтовке: есть пострадашие

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 22 сентября Гороскоп предвещает успех тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. Звезды будут склонять к ясности во всем, начиная от мыслей в голове и заканчивая отношениями с близкими людьми.

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 22 сентября В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.