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22.09.2017  09:57   

Ночное ДТП на Салтовке: есть пострадашие

21 сентября поздно вечером полицейским поступил вызов на ул. Героев Труда, где произошло ДТП с пострадавшими.


dozor.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По предварительной информации водитель автомобиля Skoda Oktavia совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу не в установленном месте.

Пострадавшего мужчину бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в больницу. Полицейские на место вызвали следственно-оперативную групу.

Тэги:  дтп, салтовка, харьков
 
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