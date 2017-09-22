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22.09.2017  10:24   

В Харькове задержали «охотника» за мобильными телефонами

31-летний харьковчанин среди бела дня напал на прохожего и силой отобрал три мобильных телефона.


thekievtimes
В Индустриальный отдел полиции обратился 37-летний житель района. Мужчина сообщил, что на проспекте Индустриальном к нему подбежал незнакомец нанес телесные повреждения и силой отобрал три мобильных телефона. Сумма нанесенного материального ущерба составила 1500 гривен.
 
«Полицейские установили приметы злоумышленника, опросили всех возможных свидетелей происшествия. На поиски злоумышленника были ориентированы соседние отделы и полиция метрополитена. Оперативное реагирование и поиски дали свои результаты. Через несколько часов работники сектора уголовного превенции Индустриального отдела полиции вместе с патрульными задержали нападавшего. Им оказался 31-летний местный житель. Вещественные доказательства изъяты», - сообщают в пресс-службе ГУНП.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  телефон, кража, харьков
 
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