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22.09.2017  11:47   

На Харьковщине ревнивая женщина порезала подругу

40-летнюю пострадавшую доставили в Купянскую центральную городскую больницу для оказания медицинской помощи.


police.kharkov
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, полицейские выяснили, что потерпевшая находилась в гостях у супругов, с которым в течение дня распивали спиртные напитки. На почве ревности между женщинами возникла ссора. В результате 42-летняя хозяйка дома, жительница поселка Петровка, нанесла три удара ножом в область шеи и живота гости.
 
Следователем Купянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  нож, ревность, женщина, харьков
 
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