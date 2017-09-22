22.09.2017 11:47

На Харьковщине ревнивая женщина порезала подругу

40-летнюю пострадавшую доставили в Купянскую центральную городскую больницу для оказания медицинской помощи.



police.kharkov

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, полицейские выяснили, что потерпевшая находилась в гостях у супругов, с которым в течение дня распивали спиртные напитки. На почве ревности между женщинами возникла ссора. В результате 42-летняя хозяйка дома, жительница поселка Петровка, нанесла три удара ножом в область шеи и живота гости.

Следователем Купянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.