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22.09.2017  12:10   

В Харькове 25 спасателей тушили пылающую пилораму

22 сентября в 1:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории пилорамы частного предпринимателя по улице Академика Павлова, 120а.


kharkiv.dsns
По информации пресс-службы ГСЧС, к месту вызова выехало 5 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 25 спасателей. На момент их прибытия огнем были охвачены бытовые помещения одноэтажного здания, МТЗ 82/1, стоявший под навесом и деревянные изделия. Общая площадь пожара составила около 70 кв.м.
 
В 3:07 пожар был локализован, в 6:18 полностью ликвидирован. Причину его возникновения и сумму причиненного ущерба устанавливают эксперты.
 
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пилорама, пожар, харьков
 
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