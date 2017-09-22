22.09.2017 12:10

В Харькове 25 спасателей тушили пылающую пилораму

22 сентября в 1:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории пилорамы частного предпринимателя по улице Академика Павлова, 120а.



kharkiv.dsns

По информации пресс-службы ГСЧС, к месту вызова выехало 5 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 25 спасателей. На момент их прибытия огнем были охвачены бытовые помещения одноэтажного здания, МТЗ 82/1, стоявший под навесом и деревянные изделия. Общая площадь пожара составила около 70 кв.м.

В 3:07 пожар был локализован, в 6:18 полностью ликвидирован. Причину его возникновения и сумму причиненного ущерба устанавливают эксперты.