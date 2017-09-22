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22.09.2017  12:38   

Житель Харьковщины пошел в магазин с обрезом

Увидев вооруженного мужчину, 35-летняя жительница пгт Константиновка сообщила в полицию.


police.kharkov
Участковые офицеры полиции Краснокутского отделения обнаружили у 52-летнего жителя пгт Константиновка предмет, похожий на обрез одноствольного охотничьего ружья.
 
«В ходе досудебного расследования установлено, что местный житель, находясь на территории бывшего сахарного завода, под кирпичом нашел обрез и забрал себе. По дороге домой мужчина зашел в магазин. Когда рассчитывался за товар, оружие выпало. Согласно заключению судебно-баллистической экспертизы изъятое является обрезом одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья 16 калибра производства СССР», - информируют в пресс-службе ГУНП.
 
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  обрез, находка, харьков
 
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