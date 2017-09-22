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22.09.2017  13:09   

Под Харьковом остановили Mercedes с оружием

По данному факту окрыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.


police.kharkov
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 21 сентября в 12:00 на стационарном посту полиции «Песочин» сотрудники БПСМОП «Харьков» остановили «Мерседес» под управлением 32-летнего жителя города Умань Черкасской области.
 
При осмотре в салоне автомобиля было обнаружено карабин «МКМ 072» калибра 7,62 мм, и в багажнике 2 шумовых пистолета, имеющие признаки переделки. 
 
Мужчина обязан явкой в отдел полиции.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  автомобиль, оружие, харьков
 
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