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22.09.2017  13:32   

В Харькове больной мужчина убил себя током

49-летний мужчина совершил самоубийство в собственной квартире на улице Гвардейцев Широнинцев.


Сегодня
Происшествие произошло 21 сентября. Сообщение о трагедии поступило в полицию в 18:50.
 
«Мужчина покончил жизнь самоубийством, примотав к конечностям электрические провода, подключенные к трансформатору, включенного в розетку. Установлено, что при жизни умерший болел. Проверка обстоятельств продолжается», - комментируют в пресс-службе ГУНП. 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  самоубийство, ток, харьков
 
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