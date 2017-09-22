22.09.2017 14:23

У жителя Харьковщины нашли гранату и патроны

Во время санкционированного обыска квартиры 26-летнего мужчины полицейские обнаружили гранату «РГД» и 10 патронов различного калибра.



police.kharkov

По информации пресс-службы ГУНП, в Волчанский отдел полиции поступило заявление от неизвестного мужчины о том, что его знакомый по месту жительства незаконно хранит огнестрельное оружие.

В ходе розыскных мероприятий правоохранителями было установлено полные данные мужчины. Им оказался 26-летний житель села Огурцово Волчанского района, у которого были обнаружены и изъяты запрещенные предметы Второй Мировой войны, которые он без соответствующего разрешения хранил по месту своего проживания.

Подозреваемый пояснил, что в настоящее время безработный, и данные предметы хотел продавать, чтобы улучшить свое материальное положение. Изъятое направлено на исследование.

Следователем следственного отделения Волчанского ОП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 7 лет лишения свободы.