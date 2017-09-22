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22.09.2017  14:23   

У жителя Харьковщины нашли гранату и патроны

Во время санкционированного обыска квартиры 26-летнего мужчины полицейские обнаружили гранату «РГД» и 10 патронов различного калибра.


police.kharkov
По информации пресс-службы ГУНП, в Волчанский отдел полиции поступило заявление от неизвестного мужчины о том, что его знакомый по месту жительства незаконно хранит огнестрельное оружие.
 
В ходе розыскных мероприятий правоохранителями было установлено полные данные мужчины. Им оказался 26-летний житель села Огурцово Волчанского района, у которого были обнаружены и изъяты запрещенные предметы Второй Мировой войны, которые он без соответствующего разрешения хранил по месту своего проживания.
 
Подозреваемый пояснил, что в настоящее время безработный, и данные предметы хотел продавать, чтобы улучшить свое материальное положение. Изъятое направлено на исследование.
 
Следователем следственного отделения Волчанского ОП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  граната, патроны, харьков
 
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