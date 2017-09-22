22.09.2017 14:49

На Балаклейщине загорелся хвойный лес

21 сентября в 10:30 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в хвойном лесу неподалеку от поселка Борщевка Балаклейского района.



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В 117-м квартале ГП «Балаклейское лесное хозяйство» горела трава и хвойная подстилка на площади 3,1 га.

«К ликвидации пожара были привлечены 4 автоцистерны районной пожарно-спасательной службы, 1 автоцистерна Андреевской местной пожарной команды, 1 автоцистерна лесхоза и еще одна из воинской части А1352. Кроме того, на месте происшествия были задействованы 2 трактора с плугами и 2 трактора для подвоза воды», - информируют в пресс-службе ГСЧС.

В 17:05 пожар удалось локализовать. В дальнейшем спасатели и лесники продолжали тушить отдельные очаги возгорания в лесополосе.