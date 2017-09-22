22.09.2017 15:42

На Харьковщине вспыхнул масштабный лесной пожар

По предварительным данным происходит верховой лесной пожар на ориентировочной площади 5 га. Сейчас принимаются меры по прекращению продвижения огня к населенным пунктам.



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22 сентября в 12:35 в дежурную часть Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре, который возник на территории 126-го квартала Красноградского лесничества в районе населенных пунктов Мартыновка, Наталино и Добренко.

«К месту происшествия направлены подразделения ГСЧС в количестве 18-ти отделений на автоцистернах, 2 автоцистерны лесхоза, 2 автоцистерны и 2 единицы приспособленной для целей пожаротушения техники добровольных противопожарных формирований предприятий Красноградщины, а также 95 человек личного состава ГСЧС и 25 работников лесхоза», - информируют в пресс-службе спасателей.

На месте пожара организован штаб по его ликвидации, работает и мобильная оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.