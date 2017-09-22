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22.09.2017  16:11   

На «Киевской» женщина попала под трамвай (ВИДЕО)

В результате столкновения пострадавшая потеряла правую ногу.


facebook.com
Сегодня днем в Харькове возле станции метро «Киевская» женщина попала под колеса трамвая, - об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.
 
Трамвай вместе с потоком машин ехал на зеленый сигнал светофора, однако пострадавшая не обращала на него внимания. Водитель совершил экстренное торможение, но тормозного пути ему не хватило. Через пять минут после происшествия «скорая» увезла пострадавшую в «неотложку» сразу на операционный стол.

Тэги:  трамвай, авария, женщина, харьков
 
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