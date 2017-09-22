22.09.2017 18:21

На Харьковщине задержали банду вооруженных вымогателей (ФОТО)

В течение последних шести месяцев в дежурную часть Лозовского отдела полиции поступали заявления от жителей Лозовой о том, что группа лиц, угрожая применением физической силы, требовала у них деньги.



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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, работники полиции совместно с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством прокуратуры в ходе проведения ряда мероприятий разоблачили 3-х злоумышленников. Все жители Лозовой, безработные, двое ранее судимы.

Во время обыска по месту жительства злоумышленников сотрудники полиции изъяли гранаты «РГД-5» и «Ф-1», стартовый пистолет, телефоны и денежные средства. Указанные вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия по уголовным производства - ч.2 ст.189 (вымогательство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными устройствами) Уголовного кодекса Украины.

ФОТО:ГУНП