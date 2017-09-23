Масштабное ДТП на проспекте Гагарина. Есть пострадавшие

22 сентября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Молочной произошло ДТП.
По информации правоохранителей, столкнулись автомобили "ГАЗ 2705" и двух Skoda Fabia Active синего и белого цвета.
По предварительной информации, обе машины Skoda Fabia двигались по проспекту Гагарина в сторону центра города, а водитель ГАЗа ехал от автовокзала, поворачивал налево с проспекта ул Молочную.
Произошло столкновение грузовика и первой "Шкодой" белого цвета, после чего врезалась еще одна "Шкода". От удара ГАЗ упал на левый бок, все машины получили значительные механических повреждений.
Полицейскими, которые приехали на место происшествия, вызвано несколько бригад скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадали две девушки - водитель и пассажирка Skoda Fabia Active белого цвета, которые были госпитализированы в больницу скорой и неотложной помощи. Другие участники происшествия не пострадали и от медицинской помощи отказались.
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