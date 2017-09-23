23.09.2017 12:20

На Харьковщине горят леса

Лесной пожар на территории Красноградского лесничества в Харьковской области локализован, сейчас наблюдаются лишь отдельные очаги тления.



РБК-Украина

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



"По состоянию на 7:00 23 сентября 2017 года открытый огонь не наблюдается, проводится проливка отдельных очагов тления. К тушению пожара привлечены 33 единицы техники и 225 человек, из них от ГСЧС 28 единиц техники и 200 спасателей, в том числе самолет АН-32П и вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.



Отмечено, что накануне лесной пожар распространился на площадь около 70 га (из них около 50 га верхового пожара), чему способствовала ветреная погода.



