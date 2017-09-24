 
Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке столкнулись автомобили. есть пострадавшие
24.09.2017  10:39   

На Салтовке столкнулись автомобили. есть пострадавшие

24 сентября на перекрестке улиц Леси Сердюка и Родниковая произошло ДТП с пострадавшими.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Участники происшествия - автомобили Газ и "ВАЗ 21120".

Пострадавшего пассажира из автомобиля Газ карета скорой медицинской помощи госпитализировала в больницу. 

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.09 Криминал и происшествия Масштабное ДТП на проспекте Гагарина. Есть пострадавшие 22.09 Криминал и происшествия Ночное ДТП на Салтовке: есть пострадашие 22.09 Криминал и происшествия На ХТЗ столкнулись автомобили
 
 

Видео

Московский район Харькова - юбиляр. Району - 80 лет
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 