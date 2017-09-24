На Салтовке столкнулись автомобили. есть пострадавшие

24 сентября на перекрестке улиц Леси Сердюка и Родниковая произошло ДТП с пострадавшими.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Участники происшествия - автомобили Газ и "ВАЗ 21120".
Пострадавшего пассажира из автомобиля Газ карета скорой медицинской помощи госпитализировала в больницу.
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