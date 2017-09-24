24.09.2017 11:12

На Харьковщине ликвидировали лесной пожар

Лесной пожар на территории Красноградского лесничества в Харьковской области ликвидирован.



РБК-Украина

Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



"По состоянию на 19:00 23 сентября пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.



22 сентября в 12:35 в дежурную часть Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре, возникшем на территории Красноградского лесничества в районе населенных пунктов Мартыновка, Наталино и Добренькая.



Лесной пожар распространился на площадь около 70 га (из них примерно 50 га верхового пожара), чему способствовала ветреная погода. Силами ГСЧС спасены два жилых дома в с. Мартыновка, из которых эвакуированы 8 жильцов. К тушению пожара привлекалось 33 единицы техники и 225 человек, из них от ГСЧС - 28 единиц техники и 200 человек личного состава, в том числе самолет АН-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС Украины.



