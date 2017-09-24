 
Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине ликвидировали лесной пожар
24.09.2017  11:12   

На Харьковщине ликвидировали лесной пожар

Лесной пожар на территории Красноградского лесничества в Харьковской области ликвидирован.


РБК-Украина

Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 19:00 23 сентября пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

22 сентября в 12:35 в дежурную часть Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре, возникшем на территории Красноградского лесничества в районе населенных пунктов Мартыновка, Наталино и Добренькая.

Лесной пожар распространился на площадь около 70 га (из них примерно 50 га верхового пожара), чему способствовала ветреная погода. Силами ГСЧС спасены два жилых дома в с. Мартыновка, из которых эвакуированы 8 жильцов. К тушению пожара привлекалось 33 единицы техники и 225 человек, из них от ГСЧС - 28 единиц техники и 200 человек личного состава, в том числе самолет АН-32П и вертолет Ми-8 ГСЧС Украины.

 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.09 Криминал и происшествия На Харьковщине горят леса 22.09 Криминал и происшествия На Харьковщине вспыхнул масштабный лесной пожар 22.09 Криминал и происшествия На Балаклейщине загорелся хвойный лес
 
 

Видео

Московский район Харькова - юбиляр. Району - 80 лет
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 