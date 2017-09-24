24.09.2017 17:22

Под Харьковом мужчина подстрелил знакомого

Полицейские выясняют причины конфликта между двумя мужчинами в Харьковском районе/



dozor.kharkov.ua

Как сообщили в облуправления Национальной полиции, 24 сентября в 1:35 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение о том, что в харьковскую больницу из поселка Фрунзе доставлен 52-летнего мужчины с огнестрельным ранением предплечья.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По словам потерпевшего, у магазина, расположенного в поселке Слободское, между ним и 41-летним мужчиной произошел конфликт. Во время которого 41-летний мужчина применил оружие. Состояние здоровья мужчины врачи оценивают как удовлетворительное.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.