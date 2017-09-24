 
Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом мужчина подстрелил знакомого
24.09.2017  17:22   

Под Харьковом мужчина подстрелил знакомого

Полицейские выясняют причины конфликта между двумя мужчинами в Харьковском районе/


dozor.kharkov.ua

Как сообщили в облуправления Национальной полиции, 24 сентября в 1:35 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение о том, что в харьковскую больницу из поселка Фрунзе доставлен 52-летнего мужчины с огнестрельным ранением предплечья.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По словам потерпевшего, у магазина, расположенного в поселке Слободское, между ним и 41-летним мужчиной произошел конфликт. Во время которого 41-летний мужчина применил оружие. Состояние здоровья мужчины врачи оценивают как удовлетворительное.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Тэги:  стрельба, харьков, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.09 Криминал и происшествия В центре Харькова произошла перестрелка, есть раненые (Обновлено) 01.09 Криминал и происшествия Разборки возле «Турбоатома»: один мужчина ранен 28.08 Спорт Харьковчане выиграли всеукраинские соревнования «Стрелы Слобожанщины»
 
 

Видео

Работа нового фронт-офиса "БТИ". Качественные услуги и отсутствие очередей
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 