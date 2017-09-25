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25.09.2017  08:07   

В Харькове в жилом доме произошел взрыв, погиб человек

Вечером в воскресенье, 24 сентября, в жилом доме в Харькове произошел взрыв.


РБК-Украина

 Об этом сообщают в отделе коммуникации Национальной полиции в Харьковской области.

В результате проишествия погиб парень 23 лет.

"Информация о происшествии поступила в Индустриальный отдел полиции 24 сентября в 20:30. На улицу Махночанскую, 83 выехала следственно-оперативная группа, эксперты взрывотехнического управления", - говорится в сообщении. Согласно предварительной оценке правоохранителей, между 7 и 8 этажом произошел взрыв гранаты. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  взрыв, харьков
 
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