В Харькове в жилом доме произошел взрыв, погиб человек

Вечером в воскресенье, 24 сентября, в жилом доме в Харькове произошел взрыв.
Об этом сообщают в отделе коммуникации Национальной полиции в Харьковской области.
В результате проишествия погиб парень 23 лет.
"Информация о происшествии поступила в Индустриальный отдел полиции 24 сентября в 20:30. На улицу Махночанскую, 83 выехала следственно-оперативная группа, эксперты взрывотехнического управления", - говорится в сообщении. Согласно предварительной оценке правоохранителей, между 7 и 8 этажом произошел взрыв гранаты. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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