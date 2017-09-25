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25.09.2017  08:52   

ДТП на Холодной Горе. Есть пострадавшие

24 сентября полицейские получили вызов, на улице Холодногорской произошло ДТП с пострадавшими.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По предварительным данным, водитель Мерседеса не учел дорожной обстановки и не смог безопасно осуществить поворот, выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль "Опель". Участником ДТП также стал микроавтобус.

Водителя автомобиля "Мерседес" мeдики госпитализировали в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

Тэги:  дтп, холодная гора, харьков
 
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