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25.09.2017  10:37   

На ХТЗ женщина обокрала дом

Оперативники Индустриального отдела полиции задержали 39-летнюю жительницу района, которая похитила из чужого домовладения бытовую технику.


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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в Индустриальный отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что в дом ее родителей ворвались воры. Пострадавшие отсутствовали по месту жительства более недели.
 
«39-летняя женщина путем подбора ключей тайно проникла в дом и совершила кражу стиральной машины, пылесоса и телевизора. Сумма нанесенного материального ущерба составила 20 тысяч гривен. Оперативные работники вышли на след злоумышленницы и задержали ее. Вещественные доказательства изъяты», - информируют в пресс-службе ведомства.  
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  кража, дом, полиция, харьков
 
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