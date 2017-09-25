25.09.2017 10:37

На ХТЗ женщина обокрала дом

Оперативники Индустриального отдела полиции задержали 39-летнюю жительницу района, которая похитила из чужого домовладения бытовую технику.



Сегодня

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в Индустриальный отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что в дом ее родителей ворвались воры. Пострадавшие отсутствовали по месту жительства более недели.

«39-летняя женщина путем подбора ключей тайно проникла в дом и совершила кражу стиральной машины, пылесоса и телевизора. Сумма нанесенного материального ущерба составила 20 тысяч гривен. Оперативные работники вышли на след злоумышленницы и задержали ее. Вещественные доказательства изъяты», - информируют в пресс-службе ведомства.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.