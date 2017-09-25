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25.09.2017  11:33   

В Харькове нашли сумку с деньгами

Утром, 24 сентября, на проспекте Александровском патрульные выявили сумку, в которой находилось 67 тысяч гривен.


kharkivpolice
Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, 24 сентября в половине пятого утра патрульные получили сообщение о грабеже на проспекте Александровском. По предварительной информации, неизвестный зашел в комнату заявительницы и похитил сумку, в которой были 67 тысяч гривен.
 
Во время отработки территории, неподалеку от места происшествия, копы обнаружили сумку, которая была спрятана за гаражом. Для выяснения всех обстоятельств полицейские вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре правоохранители обнаружили денежные средства заявительницы в полном объеме. 
 
После проведения следственных действий деньги вернули хозяйке.
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, сумка, харьков, полиция
 
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