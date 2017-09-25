25.09.2017 11:33

В Харькове нашли сумку с деньгами

Утром, 24 сентября, на проспекте Александровском патрульные выявили сумку, в которой находилось 67 тысяч гривен.



kharkivpolice

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, 24 сентября в половине пятого утра патрульные получили сообщение о грабеже на проспекте Александровском. По предварительной информации, неизвестный зашел в комнату заявительницы и похитил сумку, в которой были 67 тысяч гривен.

Во время отработки территории, неподалеку от места происшествия, копы обнаружили сумку, которая была спрятана за гаражом. Для выяснения всех обстоятельств полицейские вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре правоохранители обнаружили денежные средства заявительницы в полном объеме.

После проведения следственных действий деньги вернули хозяйке.