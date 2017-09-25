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25.09.2017  11:56   

Под Харьковом женщина попала под поезд

Пассажирский поезд сообщением «Харьков-Константиновка» сбил 59-летнюю жительницу поселка Хорошево.


police.kharkov
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, происшествие произошло 24 сентября в 19:35.
 
В дежурную часть Харьковского отдела полиции поступило сообщение от оператора 102 о том, что на железнодорожной станции «Жихарь» пассажирский поезд сообщением «Харьков-Константиновка» сбил женщину.
 
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты, проведен осмотр места происшествия.
 
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  поезд, женщина, харьков
 
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