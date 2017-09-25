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25.09.2017  12:46   

На Харьковщине женщине оторвало кисть на работе

46-летняя жительница пгт Шевченково получила травму на предприятии во время уборки станка, который не был выключен из сети.


police.kharkov
По информации  пресс-службы ГУНП, происшествие произошло 24 сентября в пгт Шевченково около 17:40. Пострадавшая направлена в харьковскую больницу с ампутацией правой кисти.
 
Следователи Шевченковского ОП открыли уголовное производство ч.2 ст.271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. 
 
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  станок, кисть, предприятие, харьков
 
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