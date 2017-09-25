25.09.2017 12:46

На Харьковщине женщине оторвало кисть на работе

46-летняя жительница пгт Шевченково получила травму на предприятии во время уборки станка, который не был выключен из сети.



police.kharkov

По информации пресс-службы ГУНП, происшествие произошло 24 сентября в пгт Шевченково около 17:40. Пострадавшая направлена в харьковскую больницу с ампутацией правой кисти.

Следователи Шевченковского ОП открыли уголовное производство ч.2 ст.271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.