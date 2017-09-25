25.09.2017 13:21

На ХТЗ задержали «девятку» с наркотиками (ФОТО)

Вечером 24 сентября к патрульным обратился гражданин и сообщил, что двое мужчин едут по проспекту Алешина на автомобиле Ваз-2109 и имеют при себе наркотики.



kharkivpolice

Патрульные остановили вышеуказанный автомобиль. В транспортном средстве находились двое молодых людей. При выходе из авто у одного из мужчин выпал полиэтиленовый пакетик с неизвестным веществом растительного происхождения.

Также во время поверхностной проверки граждан правоохранители обнаружили пакетик с белым веществом похожим на наркотическое.

«Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Для дальнейших следственных действий мужчин передали следователям», - информируют в пресс-службе патрульной полиции.