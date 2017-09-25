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25.09.2017  13:21   

На ХТЗ задержали «девятку» с наркотиками (ФОТО)

Вечером 24 сентября к патрульным обратился гражданин и сообщил, что двое мужчин едут по проспекту Алешина на автомобиле Ваз-2109 и имеют при себе наркотики.


kharkivpolice
Патрульные остановили вышеуказанный автомобиль. В транспортном средстве находились двое молодых людей. При выходе из авто у одного из мужчин выпал полиэтиленовый пакетик с неизвестным веществом растительного происхождения. 
 
Также во время поверхностной проверки граждан правоохранители обнаружили пакетик с белым веществом похожим на наркотическое.
 
«Для выяснения всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Для дальнейших следственных действий мужчин передали следователям», - информируют в пресс-службе патрульной полиции. 
 
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  жигули, наркотики, хтз, харьков
 
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