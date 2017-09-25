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25.09.2017  13:45   

Под Харьковом пенсионер «заминировал» отдел полиции (ФОТО)

Злоумышленником оказался 65-летний житель Змиевского района.


police.kharkov
24 сентября в 9:20 в Змиевской отдел полиции поступило сообщение из службы 102. Неизвестный сообщил правоохранителям о том, что он заложил гранату под отдел полиции.
 
Работники взрывотехнического управления провели осмотр помещения отдела полиции и прилегающую территорию. В результате проверки никаких взрывных устройств обнаружено не было.
 
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и его местонахождение. В ходе осмотра дома 65-летнего мужчины было обнаружено и изъято телефон, с которого он звонил в полицию, предмет, похожий на гранату, и два патрона. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу», - информирует начальник Змиевского отдела полиции Кирилл Щербинский.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
 
 
 
 
ФОТО:ГУНП
Источник:   ГУНП
 Тэги:  минер, полиция, пенсионер, харьков
 
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