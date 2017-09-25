25.09.2017 13:45

Под Харьковом пенсионер «заминировал» отдел полиции (ФОТО)

Злоумышленником оказался 65-летний житель Змиевского района.



police.kharkov

24 сентября в 9:20 в Змиевской отдел полиции поступило сообщение из службы 102. Неизвестный сообщил правоохранителям о том, что он заложил гранату под отдел полиции.

Работники взрывотехнического управления провели осмотр помещения отдела полиции и прилегающую территорию. В результате проверки никаких взрывных устройств обнаружено не было.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и его местонахождение. В ходе осмотра дома 65-летнего мужчины было обнаружено и изъято телефон, с которого он звонил в полицию, предмет, похожий на гранату, и два патрона. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу», - информирует начальник Змиевского отдела полиции Кирилл Щербинский.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

ФОТО:ГУНП