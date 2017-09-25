25.09.2017 14:18

Харьковчанин во дворе дома нашел человеческие останки

23 сентября в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении костей человека.



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Следственно-оперативная группа Холодногорского ОП установила, что при проведении земельно-строительных работ владелец дома в земле на глубине около одного метра обнаружил кости.

«Экспертом предварительно установлено, что останки принадлежат мужчине. Примерный срок давности - 3-5 лет. Обнаруженное направлено на исследование», - говорят в пресс-службе ГУНП.

Следователем Холодногорского ОП открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.