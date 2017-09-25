 
Главная Новости Криминал и происшествия Харьковчанин во дворе дома нашел человеческие останки
25.09.2017  14:18   

Харьковчанин во дворе дома нашел человеческие останки

23 сентября в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении костей человека.


112
Следственно-оперативная группа Холодногорского ОП установила, что при проведении земельно-строительных работ владелец дома в земле на глубине около одного метра обнаружил кости.
 
«Экспертом предварительно установлено, что останки принадлежат мужчине. Примерный срок давности - 3-5 лет. Обнаруженное направлено на исследование», - говорят в пресс-службе ГУНП.
 
Следователем Холодногорского ОП открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  кости, останки, харьков, дом, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.11 Байки харьковских улиц Легенда о захоронении под Госпромом в Харькове (ФОТО)
 
 

Видео

Работа нового фронт-офиса "БТИ". Качественные услуги и отсутствие очередей
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 