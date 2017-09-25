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25.09.2017  15:31   

Под Харьковом сгорел пенсионер

24 сентября в 13:54 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Административной, 19 в городе Змиев.


kharkiv.dsns.gov.ua
К месту пожара прибыло пожарно-спасательное подразделение ГСЧС на автоцистерне в составе 5 спасателей. 
 
«На момент прибытия было установлено, что в частном доме горят конструктивные элементы стен, перекрытия и крыши, а также домашние вещи внутри. Площадь пожара составила 200 кв.м. При проведении разведки у входной двери было найдено обгоревшее тело 69-летнего хозяина дома, без признаков жизни», - информируют в пресс-службе ГСЧС. 
 
В 14:09 пожар локализован. До 19:30 спасатели проводили мероприятия по разборке обгоревших обломков конструкций дома и тушению отдельных очагов горения.
 
По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, пенсионер, харьков
 
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