На Салтовке ограбили кредитное учреждение (Обновлено, ФОТО)

Сотрудница заведения указала патрульным адрес, где искать грабителей.
Вызов об ограблении одного из кредитных учреждений на улице Амосова патрульные получили около восьми часов вечера 20 ноября.
По словам кассира двое молодых вошли в офис, стали ей угрожать и забрали деньги.
Потерпевшая описала вероятных грабителей и указала, где именно могут находиться злоумышленники.
По указанному адресу правоохранители обнаружили одного из мужчин, вероятно, причастного к грабежу. Впоследствии полицейским удалось найти и другого предполагаемого участника события.
Злоумышленниками оказались два брата – 26-ти и 21-летний местные жители.
22-летняя кассир при нападении не пострадала.
По факту происшествия открыто уголовное производство. Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Правонарушители задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
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