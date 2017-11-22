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22.11.2017  11:12   

На Салтовке ограбили кредитное учреждение (Обновлено, ФОТО)

Сотрудница заведения указала патрульным адрес, где искать грабителей.


// Патрульная полиция

Вызов об ограблении одного из кредитных учреждений на улице Амосова патрульные получили около восьми часов вечера  20 ноября.

По словам кассира двое молодых вошли в офис, стали ей угрожать и забрали деньги.

Потерпевшая описала вероятных грабителей и указала, где именно могут находиться злоумышленники.

По указанному адресу правоохранители обнаружили одного из мужчин, вероятно, причастного к грабежу. Впоследствии полицейским удалось найти и другого предполагаемого участника события.

Злоумышленниками оказались два брата – 26-ти и 21-летний местные жители.

22-летняя кассир при нападении не пострадала.

По факту происшествия открыто уголовное производство. Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Правонарушители задержаны в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

 

 

Источник:   Нацполиция, Патрульная полиция
 Тэги:  ограбление, харьков, полиция
 
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