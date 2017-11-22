 
Главная Новости Криминал и происшествия Пьяный водитель влетел на легковушке в фуру
22.11.2017  10:32   

Пьяный водитель влетел на легковушке в фуру

Столкновение произошло возле дома 119 по Новобаварскому проспекту.


// Патрульная полиция

Там около трех часов дня 21 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Chevrolet Aveo и фуры Mercedes Benz, сообщили в патрульной полиции.

Правоохранители установили, что грузовик двигался по Новобаварскому проспекту со стороны окружной, а водитель Aveo, поворачивая налево с проспекта Дзюбы на Новобаварский, не предоставил преимущества в движении Мерседеса, в результате чего и произошло столкновение.

Пострадавших в результате происшествия нет.                                                                                          

Во время общения с водителями, полицейские обнаружили у виновника ДТП, 47-летнего мужчины, признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения как на месте ДТП, так и в медицинском учреждении.

В отношении водителя Chevrolet патрульные составили два административных протокола за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП и управления транспортного средства с признаками опьянения. Оформленные админ материалы в дальнейшем будут переданы на рассмотрение в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.11 Криминал и происшествия Грузовик с дровами попал в ДТП 24.11 Криминал и происшествия Под Харьковом насмерть сбили пешехода 23.11 Криминал и происшествия Возле Южного вокзала сбили насмерть неизвестного мужчину (Обновлено)
 
 

Видео

Геннадий Кернес поздравил представителей Молодежного совета с двухлетием
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 