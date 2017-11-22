Пьяный водитель влетел на легковушке в фуру

Столкновение произошло возле дома 119 по Новобаварскому проспекту.
Там около трех часов дня 21 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Chevrolet Aveo и фуры Mercedes Benz, сообщили в патрульной полиции.
Правоохранители установили, что грузовик двигался по Новобаварскому проспекту со стороны окружной, а водитель Aveo, поворачивая налево с проспекта Дзюбы на Новобаварский, не предоставил преимущества в движении Мерседеса, в результате чего и произошло столкновение.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Во время общения с водителями, полицейские обнаружили у виновника ДТП, 47-летнего мужчины, признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения как на месте ДТП, так и в медицинском учреждении.
В отношении водителя Chevrolet патрульные составили два административных протокола за нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП и управления транспортного средства с признаками опьянения. Оформленные админ материалы в дальнейшем будут переданы на рассмотрение в суд.
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