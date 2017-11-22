В квартире жителя Харьковщины нашли оружейный арсенал (ВИДЕО)

Правоохранители изъяли большое количество оружия.
Во время проведения санкционированного обыска двух квартир в городе Лозовая у 48-летнего мужчины полицейские изъяли газовый пистолет «КОМРАКТ», немецкий противопехотная граната «Hgr-39», 13 патронов, предмет, похожий на пистолет-пулемет «МГ-40», два корпуса гранат «Ф-1» и «РГ-42», три запала.
Обыск проводился в ходе проведения операции «Оружие-взрывчатка» и расследования уголовного производства, открытого по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины сотрудниками Лозовского отдела полиции совместно с работниками харьковского Управление департамента внутренней безопасности.
Изъятое направлено на исследование. Сейчас полицейские устанавливают место и цель приобретения оружия. Следственные действия продолжаются
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