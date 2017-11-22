22.11.2017 12:02

Обгоревшее тело мужчины нашли на пепелище под Харьковом

На окраине поселка Островерховка Змиевского района сгорел частный деревянный дом.



// ГСЧС

Сообщение о пожаре поступило 21 ноября в 14:11.

Дом стоял в отдалении, и местные жители вызвали пожарных, когда увидели большое зарево, поднимавшееся над крышей.



На тушение выезжали спасатели 58-й и 49-й Государственных пожарно-спасательных частей из Змиева и Мерефы в составе 12 человек. Пожарным пришлось преодолеть 26 км бездорожья, размытого дождем.

На момент их прибытия деревянный дом площадью 100 кв.м. пылал полностью, крыша и перекрытия были разрушены.

По словам местных жителей внутри мог находиться 44-летний хозяин дома.



Спасатели подали пожарные стволы на тушение пожара и начали поиски человека. Бойцам ДСНС пришлось приложить много усилий, чтобы разобрать обломки разрушенных строительных конструкций. Под ними они и обнаружили обгоревшее тело мужчины.



Локализация огня состоялась в 17:07, ликвидация - в 20:20.



Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. Как рассказали соседи погибшего, мужчина часто злоупотреблял спиртным и позволял себе курить в постели.