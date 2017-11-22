22.11.2017 12:55

Полицейские задержали женщину с расфасованными для закладок наркотиками (ФОТО)

Нарушительнице грозит до трех лет лишений свободы.



// Нацполиция

На улице Молодежной полицейские обнаружили у женщины 6 прозрачных полиэтиленовых пакетов с измельченным веществом зеленого цвета весом 6 граммов и 12 пакетов с кристаллической порошкообразным веществом светло-зеленого цвета.



Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.