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22.11.2017  12:55   

Полицейские задержали женщину с расфасованными для закладок наркотиками (ФОТО)

Нарушительнице грозит до трех лет лишений свободы.


// Нацполиция

На улице Молодежной полицейские обнаружили у женщины 6 прозрачных полиэтиленовых пакетов с измельченным веществом зеленого цвета весом 6 граммов и 12 пакетов с кристаллической порошкообразным веществом светло-зеленого цвета.

Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  наркотики, харьков, полиция
 
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