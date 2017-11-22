Полицейские задержали женщину с расфасованными для закладок наркотиками (ФОТО)

Нарушительнице грозит до трех лет лишений свободы.
На улице Молодежной полицейские обнаружили у женщины 6 прозрачных полиэтиленовых пакетов с измельченным веществом зеленого цвета весом 6 граммов и 12 пакетов с кристаллической порошкообразным веществом светло-зеленого цвета.
Вещественные доказательства направлены на экспертизу.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью. В остальном же повышенный эмоциональный фон способен сделать его ярким и запоминающимся.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
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давл.:
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