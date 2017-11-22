Переселенка обманула государство на 22 тысячи гривен

34-летняя жительница района в течение года получала от государства материальную помощь обманным путем.
Женщина переехала в город Харьков с временно оккупированной территории и получала от государства материальную помощь переселенцам. Через некоторое время она приобрела квартиру, но не сообщила в органы социальной защиты о существенных изменениях в имущественном состоянии.
При продлении срока получения государственной помощи она снова скрыла факт приобретения недвижимости.
Таким образом, с начала 2015 года по август 2016 года женщина незаконно получала государственные средства. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составила 22497 гривен.
Киевским отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью. В остальном же повышенный эмоциональный фон способен сделать его ярким и запоминающимся.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
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