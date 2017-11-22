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22.11.2017  13:57   

Самодельный обогреватель отправил пенсионера с ожогами в больницу (ФОТО)

21 ноября загорелся частный дом в селе Садовое Близнюковского района.


// ГСЧС

Получив сообщение о пожаре в 15:07, на тушение выехали спасатели 10-й Государственной пожарно-спасательной части.

Возле входа в задымленный дом они обнаружили 71-летнего хозяина без сознания. Его вынесли на свежий воздух и оказали помощь. Мужчина получил ожоги голеней разной степени и был госпитализирован в Центральную районную больницу.

Далее разведка установила, что в одной из комнат дома горел пол, кровать и домашние вещи на площади 6 кв.м. Пожар локализован в 15:28, ликвидирован в 15:48.

На месте очага пожара был найден самодельный электрический обогревательный прибор. Вероятно именно его эксплуатация, что категорически запрещено правилами пожарной безопасности, и стала причиной возникновения пожара.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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