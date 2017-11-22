22.11.2017 14:30

Водитель, остановленный за превышение скорости, угрожал пистолетом патрульным

19 ноября наряд полиции остановил автомобиль «Крайслер» за превышение скорости. Водитель автомобиля и его пассажир угрожали полицейским применением оружия и были задержаны.



// Нацполиция

В автомобиле находились двое мужчин – 28-летний водитель и 37-летний пассажир.

При общении с водителем полицейские заметили, как пассажир достал из-под сиденья предмет, похожий на пистолет и перебросил его на заднее сиденье.

Работники полиции предложили мужчинам выйти из автомобиля для проведения осмотра.

Пассажир начал вести себя агрессивно и отвлекать внимание полицейских. Между тем водитель взял пистолет и направил его в сторону полицейских. Полицейские быстро задержали правонарушителей.



В ходе проверки было установлено, что оружие имеет явные признаки переработки и не зарегистрировано. Владелец пистолета устанавливается. Вещественные доказательства направлены на исследование.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.