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22.11.2017  14:30   

Водитель, остановленный за превышение скорости, угрожал пистолетом патрульным

19 ноября наряд полиции остановил автомобиль «Крайслер» за превышение скорости. Водитель автомобиля и его пассажир угрожали полицейским применением оружия и были задержаны.


// Нацполиция

В автомобиле находились двое мужчин – 28-летний водитель и 37-летний пассажир.

При общении с водителем полицейские заметили, как пассажир достал из-под сиденья предмет, похожий на пистолет и перебросил его на заднее сиденье.

Работники полиции предложили мужчинам выйти из автомобиля для проведения осмотра.

Пассажир начал вести себя агрессивно и отвлекать внимание полицейских. Между тем водитель  взял пистолет и направил его в сторону полицейских. Полицейские быстро задержали правонарушителей.

В ходе проверки было установлено, что оружие имеет явные признаки переработки и не зарегистрировано. Владелец пистолета устанавливается. Вещественные доказательства направлены на исследование.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  пистолет, харьков, полиция
 
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