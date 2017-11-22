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22.11.2017  12:33   

В Новом Коротиче взбунтовались люди из-за незаконной вырубки леса (ВИДЕО)

Около 30 местных жителей сейчас блокируют ЗИЛ, груженный деревьями.


// Городской Дозор

По словам местных жителей, у них ведётся вырубка леса, дубов, без каких-либо разрешающих документов.

Одну из машин люди заблокировали. Вызвали полицию.

По словам Руслана, жителя поселка Новый Коротич (быв. Коммунар), это не первый случай. Неизвестные уже успели вырубить часть лесополосы.

На место блокады сейчас прибыли два патруля полиции и замначальника местного райотделения полиции.

Также на месте присутствуют люди, которые пытались вывезти лес.

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Тэги:  вырубка леса, харьков
 
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