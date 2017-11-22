22.11.2017 12:45

Харьковский грабитель сядет на 4 года

Червонозаводский районный суд вынес приговор 59-летнему ранее судимому мужчине, на счету которого 32 факта похищения кабелей. Сумма ущерба составляет более 70 тысяч гривен.



Forbes.ua

С заявлениями о краже в полицию обратились представители одного из предприятий города. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения полиции на станции «Основа» совместно с участковыми офицерами Основянского отдела полиции разоблачили в совершении ряда краж 59-летнего мужчину.

«Червонозаводский районный суд рассмотрел материалы уголовных производств, открытых по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы», - сообщают в пресс-службе ГУНП.