22.11.2017 14:19

Харьковского курсанта поймали на продаже наркотиков

Работники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской военной прокуратуры задокументировали факт продажи 17-летним парнем бумажного свертка с веществом, похожим на каннабис, весом около 5 грамм.



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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, следственно-оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

«У задержанного обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 250 гривен, которые парень получил за продажу наркотического средства, полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета в измельченном виде похожим на марихуану весом около 5 грамм. В настоящее время указанный гражданин задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос о применении меры пресечения и объявления ему о подозрении в совершении уголовного преступления», - информируют в пресс-службе ведомства.