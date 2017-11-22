22.11.2017 15:28

В Харькове продавали килограмм кокаина (ВИДЕО, ФОТО)

СБУ пресекла деятельность межрегиональной группировки торговцев кокаином.



// СБУ

В состав группы входили жители разных регионов страны. Злоумышленники организовали контрабандный ввоз кокаина высокой очистки с одной из стран Европы, который сбывали в Украине оптовыми партиями. В рамках открытого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов сбыта тяжелого наркотика.



Сотрудники СБ Украины задержали в Харькове четырех участников группировки во время сбыта очередной крупной партии кокаина за восемьдесят пять тысяч долларов США. Правоохранители изъяли у наркодельцов два вакуумных пакета с кокаином общим весом более одного килограмма, портативные весы и травматическое оружие.



По информации спецслужбы, изъятая партия кокаина является рекордной для Харьковщины за последние пять лет, ее розничная стоимость по ценам "черного рынка" составляет более пяти миллионов гривен.



Следователями СБУ осуществляется уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ст. 305 и ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Сейчас задержанным объявлено подозрения в совершении преступления и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.



Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

