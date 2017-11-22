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22.11.2017  16:03   

Женщина-водитель сбила женщину-пешехода

Авария произошла сегодня около трех часов дня в районе дома 87 по проспекту Тракторостроителей.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля ЗАЗ Ланос совершила наезд на пешехода.

Пострадавшую сотрудники бригады скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу.

Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Тэги:  дтп, харьков
 
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